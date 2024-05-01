Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось до 24

Ночью со склона упали 20 автомобилейВ южнокитайской провинции Гуандун при обрушении автомагистрали погибли 24 человека.
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