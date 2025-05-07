Из-за временного закрытия столичных аэропортов задержаны три рейса в Омск. Соответственно откладывается и их обратный вылет из Омска в Москву.
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Из-за временного закрытия столичных аэропортов задержаны три рейса в Омск. Соответственно откладывается и их обратный вылет из Омска в Москву.