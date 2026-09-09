Иконостас спас блиндаж русских добровольцев от сброса с «Бабы-Яги»

Иконостас с Николаем Чудотворцем спас бойцов от детонации двух снарядов ВСУ, рассказал доброволец.Походный иконостас с образом святителя Николая и лампадкой защитил блиндаж русских добровольцев, не допустив взрыва двух 120-миллиметровых снарядов, сброшенных с вражеского беспилотника «Баба-Яга».
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