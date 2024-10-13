Власти Японии вспомнили, что атомными бомбами их закидали США Политическая картина в Японии с приходом нового премьер-министра несколько изменилась.
Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Надо же, какая неожиданность! Прежде говоря, что Япония "не смирится российской ядерной угрозой" было не принято даже упоминать, что "именно американцы применили ядерное оружие" против японского мирного населения Хиросимы и Нагасаки. Вспомнили откуда им прилетело?
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15 час.
TG
Tamara Goncharuk
Наконец-то вспомнили.
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13 час.
М
Мария
Японцы жутко ненавидят янки, потому что всё помнят. Другое дело, пресмыкающаяся властная верхушка, делающая вид, что забыла. А народ относится к ним очень не доброжелательно. Знаю это не понаслышке.
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3 час.
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