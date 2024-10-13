Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Надо же, какая неожиданность! Прежде говоря, что Япония "не смирится российской ядерной угрозой" было не принято даже упоминать, что "именно американцы применили ядерное оружие" против японского мирного населения Хиросимы и Нагасаки. Вспомнили откуда им прилетело?