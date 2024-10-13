Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США

Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США

Власти Японии вспомнили, что атомными бомбами их закидали США Политическая картина в Японии с приходом нового премьер-министра несколько изменилась.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Надо же, какая неожиданность! Прежде говоря, что Япония &quot;не смирится российской ядерной угрозой&quot; было  не принято даже упоминать, что &quot;именно американцы применили ядерное оружие&quot; против японского мирного населения Хиросимы и Нагасаки. Вспомнили откуда им прилетело?
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15 час.
TG
Tamara Goncharuk
Наконец-то вспомнили.
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13 час.
М
Мария
Японцы жутко ненавидят янки, потому что всё помнят. Другое дело, пресмыкающаяся властная верхушка, делающая вид, что забыла. А народ относится к ним очень не доброжелательно. Знаю это не понаслышке.
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3 час.

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