Светлана ЯмщиковаДорощенко Мы жили в Якутии. Причём в заполярье. Каждый год собирали много брусники, голубики, морошки. Даже дикая смородина есть. Не говоря уже о кедрачах. В Лене рыбу ловили. Ктати, и воду питьевую тоже из Лены брали. Так что , не наговаривайте. И в Якутии есть ягоды. С фруктами сложнее. Но, сйчас в Якутии даже персики выращивают.

Mихаил Р Похоже вы ничего не поняли. Какая необходимость питаться одними дикими ягодами и отказываться от привозимых фруктов и овощей лишь по той причине, что они не тут выросли - как советует Нина Попова. Ладно, я к фруктам равнодушен, но детям их покупаю, хоть и дорого.