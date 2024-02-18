Сегодня на Россию так обрушились санкции, что многое мы уже можем воспринимать как должное.
Бананы скоро станут золотыми? Китай опять предал нас. Вчера <100 прочитали
Комментарии
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Светлана ЯмщиковаДорощенко
Мы жили в Якутии. Причём в заполярье. Каждый год собирали много брусники, голубики, морошки. Даже дикая смородина есть. Не говоря уже о кедрачах. В Лене рыбу ловили. Ктати, и воду питьевую тоже из Лены брали. Так что , не наговаривайте. И в Якутии есть ягоды. С фруктами сложнее. Но, сйчас в Якутии даже персики выращивают.
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5 час.
Mихаил Р
Похоже вы ничего не поняли. Какая необходимость питаться одними дикими ягодами и отказываться от привозимых фруктов и овощей лишь по той причине, что они не тут выросли - как советует Нина Попова. Ладно, я к фруктам равнодушен, но детям их покупаю, хоть и дорого.
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1 час.
Нина Попова
В моем северном детстве, кроме яблок, зимой никаких фруктов не завозили, но на балконе стояла коробка с клюквой, в северном холодильнике банки с морошкой и ничего ужасного я в этом не вижу. А если уж захотелось экзотики, так слетайте в Тай и налопайтесь мангустинов с манго и бананами. Не вижу трагедии в истории с бананами. Не надо из еды культ делать. Я например, люблю персики, морошку и мангустины, но ничего из перечисленного зимой в регионе, где я живу не найти и что?
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31 мин.
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