Детумесценция: причины, механизмы и влияние на интимную жизнь

Детумесценция, термин, происходящий от латинского слова “detumesco”, что в переводе означает «перестать набухать», описывает уменьшение припухлости тканей, то есть прекращение эрекции после достижения оргазма и эякуляции.
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