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Хватило на три дня: врач Мясников удалил Telegram-канал из-за комментариев

Хватило на три дня: врач Мясников удалил Telegram-канал из-за комментариев

Врач и ведущий программы "О самом главном" ("Россия 1") Александр Мясников заявил, что удалил телеграм-канал, который создал для помощи людям.

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