Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «252 на 23»

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, пишет в четверг, 17 сентября, агентство «Белта».
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