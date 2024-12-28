Счастливый Новый год: рекомендации гороскопа на неделю с 30 декабря по 5 января 2025 года Алёна ЮрьеваС 30 декабря по 5 января 2025 года наступает благоприятное время для завершения прошлого года и планирования будущих свершений.
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