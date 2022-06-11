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Военная операция России на Украине – результат политики США, планомерно дискредитирующих систему глобальной безопасности на протяжении более, чем 30 лет

Военная операция России на Украине – результат политики США, планомерно дискредитирующих систему глобальной безопасности на протяжении более, чем 30 лет

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что невозможно ни исключить Россию из Совета безопасности организации, ни как-то еще ограничить в нем ее права, в том числе – лишить право вето.

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