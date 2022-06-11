Военная операция России на Украине – результат политики США, планомерно дискредитирующих систему глобальной безопасности на протяжении более, чем 30 лет

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что невозможно ни исключить Россию из Совета безопасности организации, ни как-то еще ограничить в нем ее права, в том числе – лишить право вето.
Лента новостей49 подписчиков
Популярные статьи
- Хроника спецоперации, 5 июня: в Краматорске, Дружковке и Часовом Яре ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники
- Российские военные ликвидировали соратников пленного британского наемника Хилла на Украине
- Губернатор Бурков вступился за экс-президента Молдавии Додона
Свежие комментарии