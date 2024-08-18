Политика как он...
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Политика как она есть

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Сбой в России затронул мессенджеры, маркетплейс и онлайн-кинотеатр

Сбой в России затронул мессенджеры, маркетплейс и онлайн-кинотеатр

Пользователи сообщают о перебоях в работе мобильных приложений WhatsApp*, Telegram и Viber. Кроме того, перестал работать маркетплейс Wildberries, а также медиаплатформа «Кинопоиск», свидетельствуют данные сервиса Сбой.

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