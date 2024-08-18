Сбой в России затронул мессенджеры, маркетплейс и онлайн-кинотеатр

Политика как она есть

Пользователи сообщают о перебоях в работе мобильных приложений WhatsApp*, Telegram и Viber. Кроме того, перестал работать маркетплейс Wildberries, а также медиаплатформа «Кинопоиск», свидетельствуют данные сервиса Сбой.