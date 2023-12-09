Сипонтик Леус: в Москве в субботу ожидается снег и не выше минус 10 градусов

В субботу в Москве ожидается облачная погода с периодическим снегопадом, а температура не поднимется выше минус 10 градусов, сообщил Михаил Леус, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», в беседе с РИА Новости.
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