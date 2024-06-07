Власти города прокомментировали увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Смоленска

Администрация объяснила смолянам ценовую политику для пассажиров городских автобусов, трамваев и троллейбусов В мэрии Смоленска дали комментарий по повышению стоимости проезда в маршрутках частных перевозчиков, подчеркнув при этом: цены на билеты муниципального транспорта не вырастут.