Власти города прокомментировали увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Смоленска

Администрация объяснила смолянам ценовую политику для пассажиров городских автобусов, трамваев и троллейбусов В мэрии Смоленска дали комментарий по повышению стоимости проезда в маршрутках частных перевозчиков, подчеркнув при этом: цены на билеты муниципального транспорта не вырастут.
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