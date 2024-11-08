Новое 120-мм САО 2С42 «Лотос» с антидроновой защитой прошло успешные испытания в зоне СВО

6 ноября 2024 Опыт специальной военной операции показал, что одним из наиболее опасных, причем применяемых массово, поражающих средств для любой бронированной техники могут стать обычные довольно недорогие дроны-камикадзе, в том числе управляемые по технологии FPV.
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