Курс криптовалюты TON упал до 5,33 доллара за монету

Криптовалюта Toncoin тесно связана с экосистемой мессенджера Telegram, который основал Павел Дуров. После его задержания, которое произошло во Франции несколько дней назад, котировки криптовалюты начали резко опускаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии