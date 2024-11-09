1,5 кг нелегальной молочки выявили на посту ДПС в Нижнем Новгороде

1,5 кг нелегальной молочной продукции обнаружили во время проверки на посту ДПС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
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