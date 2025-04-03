Дональд Трамп нанес удар экономической глобализации. Комментарий Георгия Бовта

Почему-то кажется, отмечает политолог, что многие страны проглотят «ковбойские» методы Трампа: во-первых, Америка может себе это позволить, во-вторых, им деваться все равно некудаВеденные Дональдом Трампом тарифы от 10% до почти 60% для разных стран стали шоком для мировых рынков.