В Госдуме хотят ввести ГОСТ на роллы и суши

В России планируют разработать ГОСТ для роллов и суши. С этим предложением к руководителю Росстандарта Антону Шалаеву обратился председатель Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике Алексей Диденко, сообщает газета «Известия».
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