От беспилотных автомобилей до искусственного интеллекта, который пишет корпоративное программное обеспечение

Стартап, который был одним из первых в гонке за создание автономных автомобилей, привлек 15 миллионов долларов для своего следующего проекта: стартапа, который утверждает, что его искусственный интеллект может самостоятельно писать корпоративное программное обеспечение.
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