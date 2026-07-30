В Сараевском районе 40-летнюю женщину задержали за хранение наркотиков

При задержании у жительницы села Назарьево обнаружили 100 граммов марихуаны. Как она сама рассказала полицейским, она нарвала на заброшенном участке коноплю, высушила ее и хранила для личного потребления.
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