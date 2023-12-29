В Аргентине медики выявили лошадиный энцефалит у человека впервые за 30 лет

В Аргентине был зарегистрирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам Аргентины.
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