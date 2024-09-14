Политолог прокомментировала новую должность героя СВО Орлова

Назначение героя России Артура Орлова руководителем «Движения первых» говорит о «наступлении нового времени», 14 сентября заявила член Экспертного клуба «Дигория», исполнительный директор сетевого издания СМИ «Научно-образовательная политика» Марта Лесюк в интервью «Ленте.
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