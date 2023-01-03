Найден подозреваемый в таинственном убийстве студентов в американской Москве

Таинственное убийство четырех студентов в американской Москве, похоже раскрыто. Четыре обвинения в убийстве первой степени предъявлены 28-летнему парню, на которого следствие вышло благодаря анализу следов ДНК, найденных на месте преступления.
Таинственное убийство четырех студентов в американской Москве, похоже раскрыто. Четыре обвинения в убийстве первой степени предъявлены 28-летнему парню, на которого следствие вышло благодаря анализу следов ДНК, найденных на месте преступления.
Свежие комментарии