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Найден подозреваемый в таинственном убийстве студентов в американской Москве

Найден подозреваемый в таинственном убийстве студентов в американской Москве

Таинственное убийство четырех студентов в американской Москве, похоже раскрыто. Четыре обвинения в убийстве первой степени предъявлены 28-летнему парню, на которого следствие вышло благодаря анализу следов ДНК, найденных на месте преступления.

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