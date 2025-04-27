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Не того наказали: школой, где южане избивают русских, управлял не директор

Не того наказали: школой, где южане избивают русских, управлял не директор

Русский компас Скриншот видео: ТГ-канал "Многонационал". Назначен новый руководитель. Но поможет ли это? Ведь серый кардинал остался на месте.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Я думаю, что надо, что-то эффектное повести с этими выродками........
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11 час.
Александр Батт
А в школах Царской России был порядок и строгая дисциплина. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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5 час.
Александр _
Потому, что были розги, а потакание детям.
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38 мин.
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