Свои подождут: в США разгорелась борьба за европейский газ

Добывающие компании Америки никогда не славились честными намерениями или чистотой ведения бизнеса. Однако возросшие цены на энергоносители в Европе заставили их полностью снять маски и показать истинное лицо и мотивы своей «помощи» союзникам.
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