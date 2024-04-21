Султан Хамзаев принял на себя контроль над расследованием избиения девочки в школе

Ачтож ты-честный такой, молчал и не брал на контроль, когда русских детей убивали, нисиловали и унижали! Что ж язык засунул подальше и молчал?

Михаил Мамонов

по информации из Телеграм эта дикая чурбачка сама первая набросилась с кулаками на своих одноклассников по причине ненависти к русским . и не нужно делать делать из нее тихую мирную дагестанскую овечку . на факт она сама может являться злобной русофобкой.