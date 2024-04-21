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Султан Хамзаев принял на себя контроль над расследованием избиения девочки в школе

Султан Хамзаев принял на себя контроль над расследованием избиения девочки в школе

В Госдуме РФ заявил депутат Султан Хамзаев о том, что он взял на себя контроль над расследованием инцидента избиения девочки в питерской школе.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Да ладно!!!...
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14 час.
Алатырка
Ачтож ты-честный такой, молчал и не брал на контроль, когда русских детей убивали, нисиловали и унижали! Что ж язык засунул подальше и молчал?
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14 час.
Михаил Мамонов
по информации из Телеграм эта дикая чурбачка сама первая набросилась с кулаками на своих одноклассников по причине ненависти к русским . и не нужно делать делать из нее тихую мирную дагестанскую овечку . на факт она сама может являться злобной русофобкой.
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1 час.

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