Капитализм лезет под юбку. Минтруд — туда же Женщин отправят на шахты из-за нехватки мужчин, спасение — в профсоюзе Минтруд РФ предложил сократить перечень производств, на которых запрещено работать женщинам.
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