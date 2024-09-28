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Капитализм лезет под юбку. Минтруд — туда же

Капитализм лезет под юбку. Минтруд — туда же

Капитализм лезет под юбку. Минтруд — туда же Женщин отправят на шахты из-за нехватки мужчин, спасение — в профсоюзе Минтруд РФ предложил сократить перечень производств, на которых запрещено работать женщинам.

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