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Гражданин Таджикистана решил что Покровский собор не нужная точка на карте Барнаула и решил его поджечь. Пахлавон Курбонов ошибался

Гражданин Таджикистана решил что Покровский собор не нужная точка на карте Барнаула и решил его поджечь. Пахлавон Курбонов ошибался

Avia.pro - СМИ Листала новости, и наткнулась на статью с видео задержания. Гражданин Таджикистана, 21-летний Пахлавон Курбонов, планировал поджечь Покровский кафедральный собор в Барнауле.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишака сжечь нужно на площади.
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Идиоты при власти напускали в страну разную идиотическую сволочь, имея с этого приличный гешефт!
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АС
Александр Сысоев
Найти тех, кто выдал ему вид на жительство, и осудить лет на 5.
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