На NexusMods повторно выложили “альтернативную” Ангрбоду из God of War Ragnarok, в коммен...

На NexusMods повторно выложили “альтернативную” Ангрбоду из God of War Ragnarok, в комментариях начался сущий кошмарПосле недавнего скандала и удаления с различных площадок альтернативной версии мода скандинавской великанши и жены бога огня и коварства Локи, похоже страсти не перестают утихать.