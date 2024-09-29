На NexusMods повторно выложили “альтернативную” Ангрбоду из God of War Ragnarok, в коммен...

На NexusMods повторно выложили “альтернативную” Ангрбоду из God of War Ragnarok, в комментариях начался сущий кошмарПосле недавнего скандала и удаления с различных площадок альтернативной версии мода скандинавской великанши и жены бога огня и коварства Локи, похоже страсти не перестают утихать.
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