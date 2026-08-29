Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 871 подписчик

Украинский фронт, главное за сутки: Крах обороны ВСУ в Доброполье, 96 % Украины под ударами «Гераней»

Украинский фронт, главное за сутки: Крах обороны ВСУ в Доброполье, 96 % Украины под ударами «Гераней»

  1647-й день спецоперации. Около 40 часов продолжался обстрел Киева и области реактивными дронами, но это еще не предел Армия России владеет инициативой на всех участках.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя