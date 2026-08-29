Украинский фронт, главное за сутки: Крах обороны ВСУ в Доброполье, 96 % Украины под ударами «Гераней»

1647-й день спецоперации. Около 40 часов продолжался обстрел Киева и области реактивными дронами, но это еще не предел Армия России владеет инициативой на всех участках.
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Когда уже нормально писать будут журналисты/блогеры? Пятый год крах, обвал украинской обороны, а мы 1647-й день на месте топчемся.