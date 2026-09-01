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Белорусская федерация биатлона одобрила Кодекс политического нейтралитета. В организации указали, что «дистанцируются от любых вооруженных конфликтов»

В Белорусской федерации биатлона (БФБ) одобрили Кодекс политического нейтралитета организации. Об этом сообщается на сайте БФБ по итогам конференции, прошедшей 28 августа.

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