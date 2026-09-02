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"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": хитрый Пашинян пытается всех обмануть

"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": хитрый Пашинян пытается всех обмануть

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 31 августа — 1 сентября, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.

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