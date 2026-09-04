ВК Пресс
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ВК Пресс

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Срочно! Секретный груз не дошёл до пункта назначения: новые подробности ударов по Украине

Срочно! Секретный груз не дошёл до пункта назначения: новые подробности ударов по Украине

В Киевской области поражён логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в селе Гатное. Как сообщили в военном ведомстве, на его складах хранились и распределялись товары двойного назначения, используемые для нужд украинских вооружённых формирований.

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Скиф Туран

Очередное фуфло нам втюхивает ВК Пресс .                                                  Что значит поражён сухогруз с оружием?  Поражён и не звтонул - это зночит получил лёнкое повреждение, груз остался целым, судно пошло под  разгрузку. Значит задача по атаке не выполнена, врага чуть испугали но орудие он всё равно получил. Гам нужны честные репортаж, а не лапша на уши.