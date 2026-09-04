В Киевской области поражён логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в селе Гатное. Как сообщили в военном ведомстве, на его складах хранились и распределялись товары двойного назначения, используемые для нужд украинских вооружённых формирований.
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Очередное фуфло нам втюхивает ВК Пресс . Что значит поражён сухогруз с оружием? Поражён и не звтонул - это зночит получил лёнкое повреждение, груз остался целым, судно пошло под разгрузку. Значит задача по атаке не выполнена, врага чуть испугали но орудие он всё равно получил. Гам нужны честные репортаж, а не лапша на уши.