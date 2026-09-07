Мнение: «В отличие от Украины Россия имеет широкие возможности для морской торговли», – Виталий Данилов

Кандидат исторических наук, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов в программе «Мнение» заявил, что возможный запрет на транзит российского зерна через Литву и Латвию нанесет России куда меньший ущерб, чем блокада черноморских путей для Украины.