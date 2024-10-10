Путин отключает нам воду и бьет искусственным интеллектом, – американский конгрессмен

Россия хочет ослабить США, лишив Штаты воды и применяя искусственный интеллект. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Демократической партии, конгрессмен от штата Теннесси Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».