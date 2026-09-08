Стометровка для дроби из вольфрама: Франция вооружает войска ружьём против БПЛА Минобороны Франции сделало вывод из украинского конфликта, что высокотехнологичные средст.
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