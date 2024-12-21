Снова спортсмен: Седокова закрутила новый роман незадолго до смерти Тиммы

Катя Гордон раскрыла секрет певицы. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАнна Седокова развелась с Янисом Тиммой не просто так — у нее, по слухам, появился новый мужчина, ради которого она окончательно бросила мужа.