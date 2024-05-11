VG

Vasily Golov

Сенатор все дела в России зависят от импорта.В Европе рецессия добровольная. Китай нужен,как третья сторона для приема переработчика российского газа.Фирма BASF строит в Китае завод.BMW уже передал торговлю и сервиз автомобилей.Глядишь и бензин пойдет в Европу.Нефть из России.НПЗ от Германии.Россия много говорит и мало действует.Гуманна и милосердна она. Аэропорты принимают украинцев бугущих из Европы.Как это назвать?