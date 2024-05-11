Европа не может отказаться от Китайской Народной Республики, как «отказалась» от России. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор Пушков: Европа не может отказаться от Китая, как «отказалась» от России
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сенатор все дела в России зависят от импорта.В Европе рецессия добровольная. Китай нужен,как третья сторона для приема переработчика российского газа.Фирма BASF строит в Китае завод.BMW уже передал торговлю и сервиз автомобилей.Глядишь и бензин пойдет в Европу.Нефть из России.НПЗ от Германии.Россия много говорит и мало действует.Гуманна и милосердна она. Аэропорты принимают украинцев бугущих из Европы.Как это назвать?
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10 час.
Виталий Сорокин
Вася, прости, но ты - дятел! Хочешь полномасштабную войну? Почему сейчас не на передовой? Балобол!!!
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3 час.
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