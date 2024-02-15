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Открыть БАР: ученые научились выявлять биполярное расстройство по крови

Открыть БАР: ученые научились выявлять биполярное расстройство по крови

Британские ученые научились выявлять биполярное расстройство (БАР) по анализу крови. Это стало еще одним шагом в диагностике психических заболеваний: в прошлом году российские специалисты заявили о разработке теста на шизофрению.

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