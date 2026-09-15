Сила в правде
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Сила в правде

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Под Лиманом тяжелый отход за Жеребец. Это ещё не повтор 2022 года, но контроль уже размыт

Под Лиманом тяжелый отход за Жеребец. Это ещё не повтор 2022 года, но контроль уже размыт

Трамп написал о взаимном отказе бить по энергетике, но подтверждений из Москвы и Киева нет. Той же ночью в Самарской области ввели режим беспилотной опасности, Зеленский пожаловался на удар по «Киевстару», а с Лимана пришли сообщения об отходе за Жеребец.

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