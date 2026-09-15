Под Лиманом тяжелый отход за Жеребец. Это ещё не повтор 2022 года, но контроль уже размыт

Трамп написал о взаимном отказе бить по энергетике, но подтверждений из Москвы и Киева нет. Той же ночью в Самарской области ввели режим беспилотной опасности, Зеленский пожаловался на удар по «Киевстару», а с Лимана пришли сообщения об отходе за Жеребец.