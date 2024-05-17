Более 100 беспилотников сбили над российскими регионами

Большинство БПЛА — 51 — были перехвачены над Крымом.Pr Scr vk.com/mil--> Российские системы ПВО и Черноморский флот за минувшую ночь уничтожили более ста украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщает 17 мая Минобороны.