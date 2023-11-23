Военные коммунальщики завершили капитальный ремонт котельной в одном из военных городков в Краснодарском крае

Проведенные работы капитального ремонта тепловых котлов и агрегатов позволили снизить расход топлива на 15 процентов.
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