Накануне Всероссийского Дня матери сотрудники Госавтоиспекции подарили многодетной семье автомобильное кресло

Накануне Всероссийского Дня матери сотрудники Госавтоиспекции вместе с уполномоченным по правам ребенка в Республике Алтай Надеждой Манзыровой и представителями Центра дополнительного образования побывали в гостях у многодетной семьи Конуновых из г.