ЦИК опубликовал промежуточные результаты выборов в Госдуму: в парламент проходят пять партий

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. По итогам обработки свыше трети избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной думы определился предварительный состав партий, преодолевающих проходной барьер.
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