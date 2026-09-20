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ЦИК опубликовал промежуточные результаты выборов в Госдуму: в парламент проходят пять партий

ЦИК опубликовал промежуточные результаты выборов в Госдуму: в парламент проходят пять партий

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. По итогам обработки свыше трети избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной думы определился предварительный состав партий, преодолевающих проходной барьер.

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