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Ивановские новости

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В Ивановской области 70-летний водитель «Тойоты» сбил 12-летнюю девочку

В Ивановской области 70-летний водитель «Тойоты» сбил 12-летнюю девочку

Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, девочка получила травмы и была госпитализирована.

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