В ночь на 24 мая ВС РФ в очередной раз атаковали Украину при помощи ударных беспилотников. На этот раз украинская столица испытала настоящий стресс-тест.
«Ну и ночка»: украинцы реагируют на массированный удар по Киеву
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Больше дохлой хохлятины и разбитых схронов.
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12 час.
ИГ
Ирина Галивец
Это очень мало, чем мы ответили за кошмар, который устроили хохлы нам.
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10 час.
ВИ
Владимир Иванов
когда освободим украину до польши куда будут прятаться бендеровская нечисть которая жгла русские книги оскорблял русских рушил памятники вам лучше много не говорить отвечать придётся
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8 час.
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