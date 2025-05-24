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Несекретные материалы

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«Ну и ночка»: украинцы реагируют на массированный удар по Киеву

«Ну и ночка»: украинцы реагируют на массированный удар по Киеву

В ночь на 24 мая ВС РФ в очередной раз атаковали Украину при помощи ударных беспилотников. На этот раз украинская столица испытала настоящий стресс-тест.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Больше дохлой хохлятины и разбитых схронов.
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12 час.
ИГ
Ирина Галивец
Это очень мало, чем мы ответили за кошмар, который устроили хохлы нам.
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10 час.
ВИ
Владимир Иванов
когда освободим украину до польши куда будут прятаться бендеровская нечисть которая жгла русские книги оскорблял русских рушил памятники вам лучше много не говорить отвечать придётся
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8 час.
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