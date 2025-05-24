«Ну и ночка»: украинцы реагируют на массированный удар по Киеву

Это очень мало, чем мы ответили за кошмар, который устроили хохлы нам.

ВИ

Владимир Иванов

когда освободим украину до польши куда будут прятаться бендеровская нечисть которая жгла русские книги оскорблял русских рушил памятники вам лучше много не говорить отвечать придётся