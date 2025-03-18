Латвия с 19 марта закрывает для пешеходов и велосипедистов пересечение границы

С 19 марта 2025 года в Латвии вводятся ограничения на пешее и велосипедное пересечение границы с Республикой Беларусь через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») и два латвийских пограничных перехода на границе с Российской Федерацией: «Гребнево» («Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»).