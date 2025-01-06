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Американский шаман Анджели назвал приход Трампа поворотом в истории США

Американский шаман Анджели назвал приход Трампа поворотом в истории США

Участник штурма Капитолия в 2021 году американский богер, известный как шаман Джейк Анджели (настоящее имя Джейкоб Энтони Анджели Чансли), заявил, что приход к власти в США избранного президента Дональда Трампа является поворотным в истории страны моментом.

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