Выдача POS-кредитов в феврале сократилась более чем на 60%

Выдача товарных (POS) кредитов в феврале снизилась на 63% в годовом выражении, вернувшись к уровню весны 2022 года, объем — на 66%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).