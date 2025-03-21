Axios: на Apple подали в суд и потребовали компенсацию из-за провального ИИ

Юридическая компания Clarkson Law Firm подала иск в окружной суд Сан-Хосе в Калифорнии против Apple с требованием придания делу статуса коллективного, чтобы к нему могли присоединиться другие пострадавшие.
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